Корень, суффикс, окончание- в словах " майское". "слезинок"
Русский язык
Корень, суффикс, окончание- в словах " майское". "слезинок"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
май-корень слез-корень ск-суффикс инок-суффикс ое-окончание нулевое окончание
Гость:
майское корень-май суфикс-ск окончания-ое слезинок корень-слёз суфикс-инок окончания-ок
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