Корень, суффикс, окончание- в словах " майское". "слезинок"

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Корень, суффикс, окончание- в словах " майское". "слезинок"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
май-корень                                      слез-корень ск-суффикс                                      инок-суффикс ое-окончание                                   нулевое окончание                               
Гость:
майское корень-май       суфикс-ск окончания-ое              слезинок корень-слёз    суфикс-инок            окончания-ок                                                                                                                              
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