«расстояние между двумя городами 325 км.из одного города в другой вышел автобус который двигался со средней скоростью 60км.ч через сколько часов автобус будет на расстоянии 85км от второго города» нужен чертёж
Математика
«расстояние между двумя городами 325 км.из одного города в другой вышел автобус который двигался со средней скоростью 60км.ч через сколько часов автобус будет на расстоянии 85км от второго города» нужен чертёж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
325-85=240км 240/60=4часа
Гость:
нужно найти сколько км автобус пройдет до того как до города останется 85 км. 325-85 = 240км теперь считаем за какое время он их прошел 240/60 = 4ч. ответ: через 4 часа автобус будет на расстоянии 85км от города. 325км г.А г.Б 240км =4ч
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