«расстояние между двумя городами 325 км.из одного города в другой вышел автобус который двигался со средней скоростью 60км.ч через сколько часов автобус будет на расстоянии 85км от второго города» нужен чертёж

Гость: Гость:

нужно найти сколько км автобус пройдет до того как до города останется 85 км. 325-85 = 240км теперь считаем за какое время он их прошел 240/60 = 4ч. ответ: через 4 часа автобус будет на расстоянии 85км от города. 325км г.А г.Б 240км =4ч