как пишется слово замичание или замечание?

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как пишется слово замичание или замечание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
замечание                             
Гость:
Замечание                                                            
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