Помогите с географией плиз! 7 класс Зачем нужно изучать Антаркдиту? только ответ не сильно маленький и не сильно большой

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Антарктида — пятый по величине континент нашей планеты площадью более 14 миллионов квадратных километров и в то же время наименее изученный и загадочный из всех семи континентов. На протяжении многих лет ученые гадают, что же скрывается подо льдами Антарктиды, исследуют флору и фауну континента Если Вы будете сверлить лед на Антарктиде, то получите длинный цилиндр льда, который ученые называют ледяным ядром. Такие ледяные ядра используются исследователями при изучении Антарктики, позволяя вернуться на десятки тысяч лет в прошлое, предоставляя ценную информацию о климате Земли на протяжении всей истории Самый интересный факт заключается в том, что приблизительно 200 миллионов лет назад Антарктида была единым целым с Южной Америкой, Африкой, Индией, Австралией, и Новой Зеландией на единственном большом континенте под названием Гондвана. Не было никакого ледяного покрова, климат был теплым, росли деревья, и обитали большие животные. Все тайны Гондваны сегодня находятся под глубоким ледяным покровом Антарктиды, и разгадать их не так то просто…Из-за своего удаления Антарктида стала последним открытым материком на Земле. Её открытие произошло только в XIX веке в ходе российской антарктической экспедиции под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Антарктида была единственным материком на планете, который не смог заселить человек И в наши дни в Антарктике нет постоянного населения, более того, все территории южнее 60 параллели не принадлежат ни одному государству мира и являются достоянием всего человечества. Здесь располагается так называемый полюс недоступности - точка максимально удаленная от всех населенных пунктов Земли.Антарктида – зона мира, в ней запрещено размещение военных объектов, а боевым кораблям запрещено заходить южнее 60-го градуса ю.ш.