Сформулируйте, по каким приметам можно опознать заимствованное слово: эпоха, эхо, фокус, рифма, ориентир, театр

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Сформулируйте, по каким приметам можно опознать заимствованное слово: эпоха, эхо, фокус, рифма, ориентир, театр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Эти  слова   можно   опознать  по некоторым признакам: если  слово  начинается с гласной а или э (эпоха ,  эхо ), если в корне  слова  есть сочетание ке, ге, хе, ею, мю, бю или пю (макет, герб, схема, гравюра, пюре, бюст), если в  слове  встречается буква ф ( фокус ,  рифма ), если в корне рядом соседствуют две и более гласные (ориентир,  театр ),  можно  смело утверждать, что  слово  пришло в русский язык из другого языка.  
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