Сформулируйте, по каким приметам можно опознать заимствованное слово: эпоха, эхо, фокус, рифма, ориентир, театр

Гость: Гость:

Эти слова можно опознать по некоторым признакам: если слово начинается с гласной а или э (эпоха , эхо ), если в корне слова есть сочетание ке, ге, хе, ею, мю, бю или пю (макет, герб, схема, гравюра, пюре, бюст), если в слове встречается буква ф ( фокус , рифма ), если в корне рядом соседствуют две и более гласные (ориентир, театр ), можно смело утверждать, что слово пришло в русский язык из другого языка.