картофелем засажено 11/17 поля. огурцами засеяно на 1/17 поля больше, чем морковью, и на 8/17 поля меньше, чем картофелем. какая часть поля засеяна огурцами и какая морковью? какая часть поля занята картофелем, огурцами и морко...

Математика

картофелем засажено 11/17 поля. огурцами засеяно на 1/17 поля больше, чем морковью, и на 8/17 поля меньше, чем картофелем. какая часть поля засеяна огурцами и какая морковью? какая часть поля занята картофелем, огурцами и морковью вместе?

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