картофелем засажено 11/17 поля. огурцами засеяно на 1/17 поля больше, чем морковью, и на 8/17 поля меньше, чем картофелем. какая часть поля засеяна огурцами и какая морковью? какая часть поля занята картофелем, огурцами и морко...
Математика
картофелем засажено 11/17 поля. огурцами засеяно на 1/17 поля больше, чем морковью, и на 8/17 поля меньше, чем картофелем. какая часть поля засеяна огурцами и какая морковью? какая часть поля занята картофелем, огурцами и морковью вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из условия: огурцами засеяно: 11/17 - 8/17 = 3/17 поля Тогда морковью засеяно: 3/17 - 1/17 = 2/17 поля. Вместе: 11/17 + 3/17 + 2/17 = 16/17 поля.
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