В каком веке изобрели очки?   Если знаете пожалуйста пишите римскими цыфрами! Очень надо Зармние Спасибо!

Гость: Гость:

Это произошло в далеком 1280 году. Капля застывшего стекла случайно привлекла внимание стекловара, который взял ее в руку и увидел, что она способна не только увеличивать предметы, но и вполне пригодна для исправления (коррекции) старческого зрения. (XIII Век)