В каком веке изобрели очки? Если знаете пожалуйста пишите римскими цыфрами! Очень надо Зармние Спасибо!
История
В каком веке изобрели очки? Если знаете пожалуйста пишите римскими цыфрами! Очень надо Зармние Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это произошло в далеком 1280 году. Капля застывшего стекла случайно привлекла внимание стекловара, который взял ее в руку и увидел, что она способна не только увеличивать предметы, но и вполне пригодна для исправления (коррекции) старческого зрения. (XIII Век)
Гость:
В XIII веке в Италии , в 1285 году
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