Произведение двух чисел в 15 раз больше чем суммы.Если к первому числу прибавить удвоенное второе число,то получится 100.Найдите эти числа?

Алгебра
Произведение двух чисел в 15 раз больше чем суммы.Если к первому числу прибавить удвоенное второе число,то получится 100.Найдите эти числа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х и у - искомые числа ху = 15х + 15у   (100-2у)у = 15(100-2у) + 15у х + 2у = 100      х = 100 - 2у   100у - 2y^2 = 1500 - 30y + 15y Получим квадратное уравнение для у: 2y^2 - 115y + 1500 = 0   D = 1225 y1 = (115 + 35)/4 = 37,5 тогда х1 = 100-2у1 = 25 y2 = (115 - 35)/4 = 20  тогда х2 = 100 - 2у2 = 60 Так как никаких ограничений на числа в условии нет, оба ответа справедливы: Ответ: (60, 20)  и  (25, 37,5)
Гость:
60,20  и 25.37.5                                                              
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В каком веке изобрели очки?   Если знаете пожалуйста пишите римскими цыфрами! Очень надо Зармние Спасибо!
Ответить
Математика
Загальна площа трьох найбільших озер України Сасик, Ялпуг і Курулчуй становить 448 км2. Площа озера Сасик на 56 км2 більша за площу озера Ялпуг і н...
Ответить
Математика
картофелем засажено 11/17 поля. огурцами засеяно на 1/17 поля больше, чем морковью, и на 8/17 поля меньше, чем картофелем. какая часть поля засеяна...
Ответить
Литература
В.Г.Короленко "дети подземелья"сочинение на тему:тема любви,милосердия,доброты и справедливости.
Ответить
Русский язык
Сформулируйте, по каким приметам можно опознать заимствованное слово: эпоха, эхо, фокус, рифма, ориентир, театр
Ответить