Произведение двух чисел в 15 раз больше чем суммы.Если к первому числу прибавить удвоенное второе число,то получится 100.Найдите эти числа?

Гость: Гость:

х и у - искомые числа ху = 15х + 15у (100-2у)у = 15(100-2у) + 15у х + 2у = 100 х = 100 - 2у 100у - 2y^2 = 1500 - 30y + 15y Получим квадратное уравнение для у: 2y^2 - 115y + 1500 = 0 D = 1225 y1 = (115 + 35)/4 = 37,5 тогда х1 = 100-2у1 = 25 y2 = (115 - 35)/4 = 20 тогда х2 = 100 - 2у2 = 60 Так как никаких ограничений на числа в условии нет, оба ответа справедливы: Ответ: (60, 20) и (25, 37,5)