Как правильно пишется - выберать?
Русский язык
Как правильно пишется - выберать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, выбирать
Гость:
Правильно - выбирать Буква - и - беглая глассная в корне Выбирать и выбрать
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