Какие свойства треугольников вам известны?
Математика
Какие свойства треугольников вам известны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
свойства равнобедренного треугольника: 1. в равнобедренном треугольнике углы при основании равны. 2. в равнобедренном треугольнике биссектриса проведённая к основанию является медианой и высотой. свойства треугольников: 1. сумма углов треугольника равна 180 градусов. 2. в треугольнике против большей стороны лежит больший угол. 3. против большего угла лежит больший угол.
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