рассуждение на тему легко ли это - ни лгать ни когда ни в чём ни прикаких обстаятельствах

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рассуждение на тему легко ли это - ни лгать ни когда ни в чём ни прикаких обстаятельствах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одним людям легко ни когда не лгать,другим очень сложно. Но с другой стороны когда не лгёшь,тогда и тебе нечего скрывать,изворачиваться,придумывать. Да и на душе легче,не мучает совесть. Поэтому,даже если кому-то сложно не лгать,нужно пересиливать себя,бороться с собой и учиться говорить правду?
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