рассуждение на тему легко ли это - ни лгать ни когда ни в чём ни прикаких обстаятельствах

Гость: Гость:

Одним людям легко ни когда не лгать,другим очень сложно. Но с другой стороны когда не лгёшь,тогда и тебе нечего скрывать,изворачиваться,придумывать. Да и на душе легче,не мучает совесть. Поэтому,даже если кому-то сложно не лгать,нужно пересиливать себя,бороться с собой и учиться говорить правду?