Клумба прямоугольной формы засажена тюлбпанами и нарциссами. Тюльпаны занимают 14 квадратных метров, что составляет 7 шестнадцатых площади всей клумбы. Какую площадь занимают нарциссы?
Математика
Клумба прямоугольной формы засажена тюлбпанами и нарциссами. Тюльпаны занимают 14 квадратных метров, что составляет 7 шестнадцатых площади всей клумбы. Какую площадь занимают нарциссы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14*16:7=32 кв.м.-площадь клумбы. 2)32-14=18 кв.м.-площадь,занимаемая нарциссами.
Гость:
Т.-14м2 -7/16 Н.-?м2 14/7*16=32 м2 -площадь клумбы 32-14=18м2 Ответ: 18м2 - площадь , которую занимают нарциссы.
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