одна із сторін трикутника у 2 рази менша від другої і на 7 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 39 см.

Математика
одна із сторін трикутника у 2 рази менша від другої і на 7 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 39 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2х+х+7+х=39, 4х=39-7, 4х=32, х=32:4, х=8см-первая сторона. 2)8*2=16см-вторая сторона. 3)8+7=15см-третья сторона.
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