квадрат,площадь которого рана 961 см ^2, разбит на два прямоугольника . ширина одного из них на 3 см больше ширины другого .найдите периметр каждого прямоугольника.

Алгебра
квадрат,площадь которого рана 961 см ^2, разбит на два прямоугольника . ширина одного из них на 3 см больше ширины другого .найдите периметр каждого прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a² -площадь находится по этой формуля ⇒ a=√S a=корень из 961= 31см сторона квадрата (это и длины двух прямоугольников)   пусть х - ширина одного прямоугольника           х+3 - ширина другого  х+х+3=31 х=(31-3)/2 x=14 см -ширина одного x+3=17см - ширина другого   p1=2*(14+31)=28+62=90cм -периметр одного p2=2*(17+31)=34+62=96см - периметр другого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
сочинение на английском яэыке с переводом на тему как я убираюсь дома
Ответить
Алгебра
Упростите выражение: (x+6)*(x+5)     (a-4)*(a+1) (2-y)*(y-8) (a-4)*(2a+1) (2y-1)*(3y+2)  (5x-3)*(4-3x) 
Ответить
Математика
Клумба прямоугольной формы засажена тюлбпанами и нарциссами. Тюльпаны занимают 14 квадратных метров, что составляет 7 шестнадцатых площади всей клу...
Ответить
Русский язык
Стол,за которым ты сидишь,Кровать,на которой ты уснёшь,Тетрадь,ботинки,пара лыж,Тарелка,вилка,ложка,нож,И каждый гвоздь,И каждый дом,и караваи хлеб...
Ответить
Математика
Найти линейную комбинацию 2а1 - 3а2 + а3 следующих векторов: а1=(1; 0; 3; -2), а2 =(-1; 1; 4; 3), а3 =(-5; 3; 5; 3).
Ответить