квадрат,площадь которого рана 961 см ^2, разбит на два прямоугольника . ширина одного из них на 3 см больше ширины другого .найдите периметр каждого прямоугольника.

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S=a² -площадь находится по этой формуля ⇒ a=√S a=корень из 961= 31см сторона квадрата (это и длины двух прямоугольников) пусть х - ширина одного прямоугольника х+3 - ширина другого х+х+3=31 х=(31-3)/2 x=14 см -ширина одного x+3=17см - ширина другого p1=2*(14+31)=28+62=90cм -периметр одного p2=2*(17+31)=34+62=96см - периметр другого