найти периметр треугольника со сторонами длиной 10 см,14 см, 9 см

Математика
найти периметр треугольника со сторонами длиной 10 см,14 см, 9 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  p=a+b+с p=10+14+9=33 ответ: 33см
Гость:
чтобы найти периметр треугольника нужно все его сороны сложить: Р=а+б+с 10см+14см+9см=33см ответ: периметр треугольника равен 33см.  
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