масса тыквы и трех кабачков 20 килограмм масса тыквы в три раза больше кабачков определить массу тыквы
Математика
масса тыквы и трех кабачков 20 килограмм масса тыквы в три раза больше кабачков определить массу тыквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-масса кабачков у-масса тыквы х+у=20 х=3у 3у+у=20 у=5кг
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