масса тыквы и трех кабачков 20 килограмм масса тыквы в три раза больше кабачков определить массу тыквы

Математика

масса тыквы и трех кабачков 20 килограмм масса тыквы в три раза больше кабачков определить массу тыквы

Автор: Гость