Согласны ли вы с утверждением.что среди друзей можно найти (сходных нравом , близким делом , родных по крови и спасенных от бедствий)? Свое мнение аргументируйте. 5,6 предложений.
География
Согласны ли вы с утверждением.что среди друзей можно найти (сходных нравом , близким делом , родных по крови и спасенных от бедствий)? Свое мнение аргументируйте. 5,6 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, я согласен с этим выражением. Среди друзей можно найти похожих на себя характером, такие друзья очень хорошо уживаются друг с другом. Очень часто люди,занимающиеся одним делом так же становятся друзьями,их сначала связывает интерес к делу, а затем и дружба. К родным по крови можно отнести друзей, у которых одна с тобой группа крови. А вот спасенные в каком- либо бедствии стновятся настоящими друзьями часто, они уже пережили страх смерти,а вы поддерживали,помогали этому человеку. Он будет уверен,что вы и дальше протяните свою руку помощи в нужный момент.
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