Согласны ли вы с утверждением.что среди друзей можно найти (сходных нравом , близким делом , родных по крови и спасенных от бедствий)? Свое мнение аргументируйте. 5,6 предложений.

Гость: Гость:

Да, я согласен с этим выражением. Среди друзей можно найти похожих на себя характером, такие друзья очень хорошо уживаются друг с другом. Очень часто люди,занимающиеся одним делом так же становятся друзьями,их сначала связывает интерес к делу, а затем и дружба. К родным по крови можно отнести друзей, у которых одна с тобой группа крови. А вот спасенные в каком- либо бедствии стновятся настоящими друзьями часто, они уже пережили страх смерти,а вы поддерживали,помогали этому человеку. Он будет уверен,что вы и дальше протяните свою руку помощи в нужный момент.