разбор слова как часть речи: 1.скорее(зови) 2. сказал(мне)
Русский язык
разбор слова как часть речи: 1.скорее(зови) 2. сказал(мне)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее (зови) скорее(зови)-наречие зови(как?)скорее,признак действия неизменяемое слово как?скорее-обстоятельство образа действия. Сказал(мне) сказал(мне)-глагол мне(что сделал?),действие предмета изменяемое слово что сделал? сказал-обозначение действия предмета.
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