Помогите расставить знаки препинания и разобрать предложение... Как пук строя свой паутинный замок рад каждой прилетающей добыче так душа окруженная природой находит свою бескровную безгрешную добычу усматривая благую весть в...
Русский язык
Помогите расставить знаки препинания и разобрать предложение... Как пук строя свой паутинный замок рад каждой прилетающей добыче так душа окруженная природой находит свою бескровную безгрешную добычу усматривая благую весть во всем: в птице в облачке в летнем шорохе лесных вершин в цветке в пробежавшей по стволу сосны белке в лепете ветерка запутавшегося в плакучей листве ивы и в жужжании пчелы и в качании длинной паутинки одиноко свесившейся с ветки березы или широкого листа лопуха по которому забавно меряя пространство ползет как складной аршин зеленый червяк землемер. Вокруг розы все было так хорошо так чисто и ясно в это прекрасное утро когда она в первый раз увидела ярко-голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца проникавшего сквозь ее тонкие лепестки; в цветнике было так мирно и спокойно что если бы она могла то плакала бы не от горя а от счастья жить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как паук,строя свой паутинный замок,рад каждоу прилетающей добыче,так душа,окружённая природой,находит свою бескровную,безгрешную добычу,усматривая благую весть во всём:в птице,в облачке,в летнем шорохе лесных вершин,в цветке,в пробежавшей по стволу сосны белке,в лепете ветерка,запутавшегося в плакучей листве ивы и в жужжании пчелы,и в качании длинной паутинки,одиноко свесившейся с ветки берёзы или широкого листа лопуха ,по которому забавно меряя пространство,ползёт,как складной аршин,зелёный червяк-землемер. Вокруг розы всё было так хорошо,так чисто и ясно в это прекрасное утро,когда она в первый раз увидела ярко-голубое небо,и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца,проникавшего сквозь её тонкие лепестки;в цветнике было так мирно и спокойно,что если бы она могла,то плакала бы не от горя,а от счастья жить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие шаги надо предпринять, чтобы не допустить конфликтную ситуацию в отношениях с незнакомым для вас человеком.
Русский язык
Узнай слова по толкованию их значений: 1.Сильный человек, 2.овощной суп со свёклой, 3.тёмное время суток, 4.родник, 5.предмет круглой...
Математика
масса тыквы и трех кабачков 20 килограмм масса тыквы в три раза больше кабачков определить массу тыквы
Математика
Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени он рассматривал камбалу, 1\5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий, а осталь...