Помогите расставить знаки препинания и разобрать предложение... Как пук строя свой паутинный замок рад каждой прилетающей добыче так душа окруженная природой находит свою бескровную безгрешную добычу усматривая благую весть в...

Русский язык

Помогите расставить знаки препинания и разобрать предложение... Как пук строя свой паутинный замок рад каждой прилетающей добыче так душа окруженная природой находит свою бескровную безгрешную добычу усматривая благую весть во всем: в птице в облачке в летнем шорохе лесных вершин в цветке в пробежавшей по стволу сосны белке в лепете ветерка запутавшегося в плакучей листве ивы и в жужжании пчелы и в качании длинной паутинки одиноко свесившейся с ветки березы или широкого листа лопуха по которому забавно меряя пространство ползет как складной аршин зеленый червяк землемер. Вокруг розы все было так хорошо так чисто и ясно в это прекрасное утро когда она в первый раз увидела ярко-голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца проникавшего сквозь ее тонкие лепестки; в цветнике было так мирно и спокойно что если бы она могла то плакала бы не от горя а от счастья жить.

Автор: Гость