Выразите в тоннах а)450кг б)2кг 70г в)2г
Математика
Выразите в тоннах а)450кг б)2кг 70г в)2г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450 кг - 0.45т 2кг - 0.00270т 2г - 0.0002т
Гость:
1 т=1 000 кг ⇒ 1 кг=0,001 т а) 450кг=450·0,001т=0,45т ------------------------------------------ 1 т=1 000 000 г ⇒ 1 г=0,000001 т б) 2кг 70г=2·0,001т+70·0,000001т=0,002т+0,00007т=0,00207т ---------------------------------------------------------------------------------- в) 2г=2·0,000001т=0,000002т
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