Выразите в тоннах а)450кг б)2кг 70г в)2г

Гость: Гость:

1 т=1 000 кг ⇒ 1 кг=0,001 т а) 450кг=450·0,001т=0,45т ------------------------------------------ 1 т=1 000 000 г ⇒ 1 г=0,000001 т б) 2кг 70г=2·0,001т+70·0,000001т=0,002т+0,00007т=0,00207т ---------------------------------------------------------------------------------- в) 2г=2·0,000001т=0,000002т