фабрика по изготовлению бумаги за три месяца выпустила 4872т. бумаги. В первый месяц она выпустила 976т., а во второй на 357т. больше. В какой из трёх месяцев изготовили больше бумаги и на сколько?

Гость: Гость:

всего -4872т 1м.-976т 2м.- ?т на 357т > чем .видимо в первый 3м.-? 976+357=1333т - во второй месяц 4872-(976+1333)=2563т - в третий месяц 2563-967=1596т на столько больше в третий чем в первый 2563-1333=1230т на столько больше в третий чем во второй