фабрика по изготовлению бумаги за три месяца выпустила 4872т. бумаги. В первый месяц она выпустила 976т., а во второй на 357т. больше. В какой из трёх месяцев изготовили больше бумаги и на сколько?
Математика
фабрика по изготовлению бумаги за три месяца выпустила 4872т. бумаги. В первый месяц она выпустила 976т., а во второй на 357т. больше. В какой из трёх месяцев изготовили больше бумаги и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего -4872т 1м.-976т 2м.- ?т на 357т > чем .видимо в первый 3м.-? 976+357=1333т - во второй месяц 4872-(976+1333)=2563т - в третий месяц 2563-967=1596т на столько больше в третий чем в первый 2563-1333=1230т на столько больше в третий чем во второй
Гость:
1)976 2)976+357=1333 -2й месяц 4872-1333-976=2563 -3й месяц 2563 больше 1333 бельше 976 следовательно за третий месяц изготовили больше всего
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