помогите мне написать сочинение на тему мой любимый предмет в школе я написала математика...а дальше что писать не знаю((

математикак приводит мысли в порядок. точные науки актуальны в современном мире. время отведенное на занятие математикой не тратится на плохие,бесполезные поступки. в области математики работали очень умные, интеллигентные люди, очень хочется приблизиться к этой элите

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Мой любимый предмет в школе математика, потому что я очень люблю решать задачи и примеры. Увлекательно то, что вроде бы складываешь,вычитаешь,делишь,умножаешь цифры и вот тебе уже готовое решение твоей задачи. Конечно надо заучивать формулы, правила, но без них в математике никуда. Ведь математика- точная наука, и ошибок она не прощает!