фонетический разбор слова:сеней
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фонетический разбор слова:сеней
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С - согласная, глухая, мягкая Е - гласная, безударная Н - согласная, звонкая, мягкая Е - гласная, ударная Й - согласная, звонкая, мягкая
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