городской бюджет составляет 68млн.р., а расходы на одну из его статей составили 22,5%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
Алгебра
городской бюджет составляет 68млн.р., а расходы на одну из его статей составили 22,5%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто умножь бюджет на количество процентов: 68*0.225=15.3млн.р
Гость:
составляем пропорцию 68млн-100% Х-22,5% и считаем Х=68млн*22,5%/100% и получится 15300000
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