городской бюджет составляет 68млн.р., а расходы на одну из его статей составили 22,5%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?

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городской бюджет составляет 68млн.р., а расходы на одну из его статей составили 22,5%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?

Автор: Гость