твір на тему моя співуча пір'їнка
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твір на тему моя співуча пір'їнка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КОЖНУ ЛЮДИНУ, ЯКА МАЄ НАЙМОВІРНИЙ ТАЛАНТ НАЗИВАЮТЬ СПІВУЧОЮ ПІР"ЇНКОЮ. МЕНЕ ІНКОЛИ ТАКОЖ ТАК НАЗИВАЮТЬ. Я МАЮ ТАЛАНТ ДО СПІВУ. КОЛИ НА РАЙОННИЙ БУДИНО КУЛЬТУРИ РОБИТЬ РІЗНІ КОНЦЕРТИ, МАЙЖЕ ЗАВЖДИ МОЯ ВЧИТЕЛЬКА ПО ВОКАЛУ МЕНЕ ТУДИ ЗАДІЮЄ. Я НІОЛИ НЕ СПІВАЮ СУМНІ ПІСНІ. бІЛЬШІСТЬ Я СПІВАЮ ЖАРТІВЛИВІ. ОСЬ ЦЕ І Є МОЯ СПІВУЧА ПІР"ЇНКА.
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