Найдите число которое на 8/17 меньше 1 Да и вообще объясните как поступают вычитании дроби из натурального числа, например 6-9/10 не очень понимаю эту тему

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[latex]1-8/17=17/17-8/17=9/17[/latex] единицу представляешь в виде дроби.. в данном случае это будет 17/17 от 17/17 отнимаешь 8/17 и получается 9/17 Вычитание из целого числа смешанного числа Единицу всегда можно заменить на дробь с любым знаменателем: 1 = 1/1 = 2/2 =3/3= 4/4 = … Чтобы из целого числа вычесть дробь или смешанное число, нужно у уменьшаемого целого числа занять единицу и заменить её на дробь с таким же знаменателем, как у вычитаемого. Например: • если из трёх нужно вычесть 2/9 (две девятых), три заменяем на две целых и 9/9; • если из пяти нужно вычесть 1/3 (одну треть), пять заменяем на 4 целых и 3/3; • если из восьми нужно вычесть 9/10 (девять десятых), восемь заменяем на семь целых и 10/10.