найдите 23-й и n-й члены арифмитической прогрессии: а)-8,-6,5
Алгебра
найдите 23-й и n-й члены арифмитической прогрессии: а)-8,-6,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d = a2-a1 = 1,5 а23=а1+22d а23=-8+3* 11=25
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