Коля узнал, что 45 больших деревьев, растущих в лесу вокруг турбазы, выделяют в сутки столько кислорода, сколько его нужно для дыхания 90 третьеклассников. В большом городе в воздухе много загрязняющих его газов, и эти же дерев...
Математика
Коля узнал, что 45 больших деревьев, растущих в лесу вокруг турбазы, выделяют в сутки столько кислорода, сколько его нужно для дыхания 90 третьеклассников. В большом городе в воздухе много загрязняющих его газов, и эти же деревья выделяют там в 10 раз меньше кислорода. Сколько таких деревьев надо посадить Коле и его друзьям во дворе московской школы, чтобы они выделяли в сутки такое количество кислорода, которого хватило бы для дыхания 25 учеников Колиного класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90 : 45 = 2 третьеклассника потребляют кислород одного дерева на турбазе 2) 2 : 10 = 0, 2 третьеклассника потребляют кислород одного дерева в городе, т.е. на одного третьеклассника нужно 5 деревьев в городе 3) 25 * 5 = 125 деревьев нужно, чтобы кислорода хватило на 25 учеников класса Коли Ответ: 125 деревьев
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