Коля узнал, что 45 больших деревьев, растущих в лесу вокруг турбазы, выделяют в сутки столько кислорода, сколько его нужно для дыхания 90 третьеклассников. В большом городе в воздухе много загрязняющих его газов, и эти же дерев...

Математика

Коля узнал, что 45 больших деревьев, растущих в лесу вокруг турбазы, выделяют в сутки столько кислорода, сколько его нужно для дыхания 90 третьеклассников. В большом городе в воздухе много загрязняющих его газов, и эти же деревья выделяют там в 10 раз меньше кислорода. Сколько таких деревьев надо посадить Коле и его друзьям во дворе московской школы, чтобы они выделяли в сутки такое количество кислорода, которого хватило бы для дыхания 25 учеников Колиного класса?

Автор: Гость