Укажите в предлагаемом перечне особенности уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. 1) несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде 2) время задержания по обвинению в пр...

География

Укажите в предлагаемом перечне особенности уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. 1) несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде 2) время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов 3) допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей 4) допрос потерпевшего до 14 лет производится с обязательным участием педагога 5) несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию 6) допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время

Автор: Гость