Укажите в предлагаемом перечне особенности уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. 1) несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде 2) время задержания по обвинению в пр...
География
Укажите в предлагаемом перечне особенности уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. 1) несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде 2) время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов 3) допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей 4) допрос потерпевшего до 14 лет производится с обязательным участием педагога 5) несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию 6) допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время
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Гость:
1, 2, 6,3( либо педагога,либо родителя)
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