Начальная скорость свободно падающего тела v0 = 0, (ускорение свободного падения примите равным g = 10 м/с2). За 3 с тело проходит путь равный ___м:

Физика

Начальная скорость свободно падающего тела v0 = 0, (ускорение свободного падения примите равным g = 10 м/с2). За 3 с тело проходит путь равный ___м:

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