Начальная скорость свободно падающего тела v0 = 0, (ускорение свободного падения примите равным g = 10 м/с2). За 3 с тело проходит путь равный ___м:
Физика
Начальная скорость свободно падающего тела v0 = 0, (ускорение свободного падения примите равным g = 10 м/с2). За 3 с тело проходит путь равный ___м:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...равный s = gt^2 /2 = 45 м. Ответ: 45 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Укажите в предлагаемом перечне особенности уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. 1) несовершеннолетние в обязательном порядке должны...
Геометрия
Найдите отношение площадей треугольников АВС и PQR, если АВ=12 см, ВС=15 см, АС=21 см, QR=20 см, PR=28 см, PQ=16 см.
Математика
Помогите пожалуйста. В первое хранилище привезли 300т картофеля, что составило четверть всего собранного в хозяйстве урожая картофеля. Во второе хр...