в корзине лежат красные и зеленые яблоки,какое наименьшее количество яблок нужно достать,не заглядывая в корзину ,чтобы среди них оказалось хотя бы 2 яблока одного цвета!
Математика
в корзине лежат красные и зеленые яблоки,какое наименьшее количество яблок нужно достать,не заглядывая в корзину ,чтобы среди них оказалось хотя бы 2 яблока одного цвета!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо достать как минимум 3 яблока и тогда гарантировано, что хотя бы 2 из них будут одного цвета. Ответ: 3.
Гость:
нодо достать 3 яблоко и тогда 2 из них будет одного цвета
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