Расстояние между двумя селами 48км.Из одного села выехал велосепед.Одновременно навстречу ему из другого села выехал гусеничный трактор .Скорость велосепедиста 14 км /ч ,а трактора 10км/ч.Через сколько ч они встретились?

Математика

Расстояние между двумя селами 48км.Из одного села выехал велосепед.Одновременно навстречу ему из другого села выехал гусеничный трактор .Скорость велосепедиста 14 км /ч ,а трактора 10км/ч.Через сколько ч они встретились?

Автор: Гость