Расстояние между двумя селами 48км.Из одного села выехал велосепед.Одновременно навстречу ему из другого села выехал гусеничный трактор .Скорость велосепедиста 14 км /ч ,а трактора 10км/ч.Через сколько ч они встретились?
Математика
Расстояние между двумя селами 48км.Из одного села выехал велосепед.Одновременно навстречу ему из другого села выехал гусеничный трактор .Скорость велосепедиста 14 км /ч ,а трактора 10км/ч.Через сколько ч они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+14=24 км/ч скорость сближения 48/24=2 ч они встретяться
Гость:
найдём сначала скорость сближения V сбл.=14+10=24(км/ч) T=S/V=48/24=2(ч) через 2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите деепричастия и определите их вид. Я вытащил тяжёлую скатерть , выбежал с нею во двор , но когда опустил край её в чан с "кубовой", на меня ...
Математика
С одной станции вышел поезд со скоростью 58км/ч. Через два часа с той же станции в противоположном направлении вышел другой поезд, и через 3 часа ...
Физика
Начальная скорость свободно падающего тела v0 = 0, (ускорение свободного падения примите равным g = 10 м/с2). За 3 с тело проходит путь равный ___м:
География
Укажите в предлагаемом перечне особенности уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. 1) несовершеннолетние в обязательном порядке должны...