Найдите деепричастия и определите их вид. Я вытащил тяжёлую скатерть , выбежал с нею во двор , но когда опустил край её в чан с "кубовой", на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая её широкими лапами, крикну...

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Найдите деепричастия и определите их вид. Я вытащил тяжёлую скатерть , выбежал с нею во двор , но когда опустил край её в чан с "кубовой", на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая её широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой: – Зови бабушку скорее! И, зловеще качая чёрной, лохматой головой, сказал мне : – Ну и попадет же тебе за это! Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня : – Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлёпнуло!

Автор: Гость