1)найдите площадь и высоту,проведенную к гипотенузе прямоугольного треугольника,если его катеты равны 5см и 12см. 2) найдите периметр параллелограмма,если его площадь равна 48 квадратных сантиметра,а точка пересечения диагонал...

Геометрия

1)найдите площадь и высоту,проведенную к гипотенузе прямоугольного треугольника,если его катеты равны 5см и 12см. 2) найдите периметр параллелограмма,если его площадь равна 48 квадратных сантиметра,а точка пересечения диагоналей удалена от сторон на 4см и 6см

Автор: Гость