1)найдите площадь и высоту,проведенную к гипотенузе прямоугольного треугольника,если его катеты равны 5см и 12см. 2) найдите периметр параллелограмма,если его площадь равна 48 квадратных сантиметра,а точка пересечения диагонал...
Геометрия
1)найдите площадь и высоту,проведенную к гипотенузе прямоугольного треугольника,если его катеты равны 5см и 12см. 2) найдите периметр параллелограмма,если его площадь равна 48 квадратных сантиметра,а точка пересечения диагоналей удалена от сторон на 4см и 6см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Т.к. треуг.АВС-прямоуг (угол С=90 градусов),то по Т Пифагора АВ^2=АС^2+СВ^2=25+144=169; AB=13см Т.к. треуг.АВС-прямоуг (угол С=90 градусов),то S=1/2*AC*CB=1/2*5*12=30 см кв. Т.к. треуг.АВС-прямоуг (угол С=90 градусов),то S=1/2*AB*AH ; AH=(2*S)/AB= 60/13=13 8/13
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