В электронной таблице значение формулы =СУММ(В1:В2) равно 5. Чему равно значение ячейки В3, если значение формулы =СРЗНАЧ(В1:В3) равно 3? Вареанты ответов: 1)8; 2)2; 3)3; 4)4.
Экономика
В электронной таблице значение формулы =СУММ(В1:В2) равно 5. Чему равно значение ячейки В3, если значение формулы =СРЗНАЧ(В1:В3) равно 3? Вареанты ответов: 1)8; 2)2; 3)3; 4)4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В1+В2=5 (В1+В2+В3)/3=3 (5+В3)/3=3 5+В3=9 В3=4
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