В электронной таблице значение формулы =СУММ(В1:В2) равно 5. Чему равно значение ячейки В3, если значение формулы =СРЗНАЧ(В1:В3) равно 3? Вареанты ответов: 1)8; 2)2; 3)3; 4)4.

Экономика

В электронной таблице значение формулы =СУММ(В1:В2) равно 5. Чему равно значение ячейки В3, если значение формулы =СРЗНАЧ(В1:В3) равно 3? Вареанты ответов: 1)8; 2)2; 3)3; 4)4.

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