Папа в 8 раз старше дочери, а дочь на 28 лет младше папы. сколько лет папе?
Математика
Папа в 8 раз старше дочери, а дочь на 28 лет младше папы. сколько лет папе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-дочь 8х-папа, х+28 л 8х=х+28 7х=28 х=4 г- дочь 4х8=32 г- папе
Гость:
Предположим, что дочери х лет, тогда папе 8х лет, также из условия задачи известно, что дочь на 28 лет младше папы согласно этим данным составим и решим уравнение: 8х=х+28 8х-х=28 7х=28 х=28:7 х=4 (года) - возраст дочери. 8х=8·4=32 (года) или 4+28=32 (года) - возраст отца. Ответ: папе - 32 года.
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