Что такое волна? В чём измеряется волна? Какая скорость звука на воздухе?

Механические волны - это колебания, которые распространяются в упругой среде. условия: 1) нужен источник - колеблющееся тело 2)среда должна быть упругой может в чем измеряется звук? он измеряется в Гц(герцах) на воздухе при 20 град. V=340 м/с

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Упругая волна - передача колебаний от одной точки упругой среды ( воздух, вода и пр.) к другой. В итоге в колебательный процесс вовлекаются все больше новых точек среды - происходит распространение волны с определенной скоростью. Характеристики волны: - длина волны L - измеряется в метрах - означает расстояние между одинаково колеблющимися точками (например, расстояние между соседними "буграми" или "впадинами") - период колебаний Т - время одного полного колебания точки среды - измеряется в секундах - с. - частота n = 1/T - число колебаний за 1 с. - измеряется в Гц - Герцах. скорость распространения волны: v = L/T = L*n - измеряется в м/с. Скорость звуковой волны в воздухе примерно 330 м/с.