Привет всем помогите выразить 0,24 и 0,05 центнеров в центнерах и килограммов

Математика
Привет всем помогите выразить 0,24 и 0,05 центнеров в центнерах и килограммов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Поскольку  1 ц=100 кг, тогда     0,24ц=24 кг 0,05ц=5кг 
Гость:
Думаю так: 0,24 ц= 0,24х100 кг=24 кг 0,05 ц=0,05х100 кг=5 кг
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