Привет всем помогите выразить 0,24 и 0,05 центнеров в центнерах и килограммов
Математика
Привет всем помогите выразить 0,24 и 0,05 центнеров в центнерах и килограммов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку 1 ц=100 кг, тогда 0,24ц=24 кг 0,05ц=5кг
Гость:
Думаю так: 0,24 ц= 0,24х100 кг=24 кг 0,05 ц=0,05х100 кг=5 кг
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