дифракционная решетка 100 штр/мм отклонение луча на 12 см расстояние от решетки до экрана 2м найти длину волны
Физика
дифракционная решетка 100 штр/мм отклонение луча на 12 см расстояние от решетки до экрана 2м найти длину волны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период решетки: d = 1/N = 0,01 mm = 10^(-5) m Видимо в условии имеется ввиду первый дифракционный максимум: d*sina = L ( искомая длина волны) а - угол, под которым наблюдается дифр. максимум Из геометр. соображений: [latex]sina=\frac{h}{\sqrt{l^2+h^2}}[/latex] Тогда в общем виде длина волны: [latex]L=\frac{h}{N\sqrt{l^2+h^2}}=\frac{10^{-5}*0,12}{\sqrt{4+0,0144}}\approx0,6 \ mkm[/latex] Ответ: 0,6 мкм
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