чему равна масса молекулы гелия?

Физика
чему равна масса молекулы гелия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 углеродных единицы. молекула Не2-8,005204г/моль
Гость:
Гелий - одноатомный инертный газ, масса молекулы равна массе атома, то есть 4 углеродным единицам.
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