Как выразить 4,2 центнеров в центнерах и килограммов
Математика
Как выразить 4,2 центнеров в центнерах и килограммов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц=100кг 4,2 ц=420 кг= 4 ц 20 кг
Гость:
4 ц=400кг 0,2 ц= 20кг 400+20=420кг- 4ц 20 кг
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