Помогите решить задачу При взаимодействии фенола с 150 г Br образовался белый осадок.Найти массу осадки

Химия
Помогите решить задачу При взаимодействии фенола с 150 г Br образовался белый осадок.Найти массу осадки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем уравнение реакции:              150 г                  х г C6H5OH+Br2=========>C6H5OBr+HBr             M=160г/моль    173г/моль             m= 160 г           173 г Пропорция: 150/160=x/173 Выводим: x=150*173/160=162,1875 г или примерно 162,2 г Ответ:примерно 162,2 г 
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