Помогите решить задачу При взаимодействии фенола с 150 г Br образовался белый осадок.Найти массу осадки

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Напишем уравнение реакции: 150 г х г C6H5OH+Br2=========>C6H5OBr+HBr M=160г/моль 173г/моль m= 160 г 173 г Пропорция: 150/160=x/173 Выводим: x=150*173/160=162,1875 г или примерно 162,2 г Ответ:примерно 162,2 г