Цепи питания пресного водоема:-с проточной водой; -со стоячей водой.

Биология
Цепи питания пресного водоема:-с проточной водой; -со стоячей водой.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-со стоячей водойМикроскопические водоросли (хлорелла, хламидомонада) -> циклопы и дафнии пропускают за сутки почти литр воды. -> Ими в свою очередь кормятся мелкие рыбы (карась, плотва, вьюн) -> которых поедают хищники (цапля, хищные рыбы (щука, ерш), выдра) -> Ими питаются хищные птицы (скопа (птица, питается рыбой). -с проточной водой:В ее основании – продуценты - это растения (водоросли - элодея, спирогира). -> Ими питаются растительноядные (консументы I порядка): утки, растительноядные рыбы (карп, карась, плотва, вьюн), моллюски (улитки - катушка, прудовик), бобры. -> Следующее звено этой цепи – хищные животные (консументы II порядка): цапля, хищные рыбы (щука, ерш), выдра. -> хищники (консументы III порядка) - скопа (птица, питается рыбой), лиса
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