4 спички лежат крестом. переложите одну спичку так чтобы получился квадрат
Математика
4 спички лежат крестом. переложите одну спичку так чтобы получился квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию 4 спички лежат крестом: берем одну спичку справа и ложим ее слева вертикально, делая из спичек 4 , а 4 - это 2*2, т.е. квадрат двойки.
Гость:
спички лежат крестом нижнюю спичку нужно перенести вверх и получить цифру 4 2*2=4 2 в квадрате это 4
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