напишиинтересный рассказ о школе , состоящий не менее чем из 5 фраз, в котором полностью отсуствует буква М.

Математика
напишиинтересный рассказ о школе , состоящий не менее чем из 5 фраз, в котором полностью отсуствует буква М.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа, в которой я учусь большая.В ней пять этажей.В школе есть спортзал,бассейн и различные кружки.Все учителя очень доброжилательные и приветливые.Я рад(а), что учусь в этой школе.
Гость:
Я люблю свою школу . Она большая и новая. В ней учатся шестьсот учащихся. Учителя все добрые и хорошие специалисты. В ней есть спортзал  и бассейн. Наша школа лучшая в районе!
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