напишиинтересный рассказ о школе , состоящий не менее чем из 5 фраз, в котором полностью отсуствует буква М.

Школа, в которой я учусь большая.В ней пять этажей.В школе есть спортзал,бассейн и различные кружки.Все учителя очень доброжилательные и приветливые.Я рад(а), что учусь в этой школе.

Гость: Гость:

Я люблю свою школу . Она большая и новая. В ней учатся шестьсот учащихся. Учителя все добрые и хорошие специалисты. В ней есть спортзал и бассейн. Наша школа лучшая в районе!