старший брат,младший брат и сестра слепили снеговика за 12 минут.Старший брат может его слепить за 24 минуты,младший за 40 минут.За сколько минут может слепить снеговика сестра?

Гость: Гость:

Старший брат за 1 минуту может слепить 1:24=1/24 часть снеговика Младший брат за 1 минуту может слепить 1:40=1/40 часть снеговика Все вместе за 1 минуту могут слепить 1:12=1/12 часть снеговика Значит сестра за 1 минуту может слепить: [latex] \frac{1}{12}- \frac{1}{24}- \frac{1}{40}= \frac{10-5-3}{120}= \frac{2}{120}= \frac{1}{60} [/latex] часть снеговика 1:1/60=60 минут потребуется сестре чтобы слепить снеговика Ответ 60 минут