составь предложение со следующими глаголами-синонимами,употребляя их в форме прошедшего времени.Выдели основу и глагольный суффикс. Опасаться-трусить, болеть-хворать.

Русский язык
составь предложение со следующими глаголами-синонимами,употребляя их в форме прошедшего времени.Выдели основу и глагольный суффикс. Опасаться-трусить, болеть-хворать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
         Я  трусил и очень опасался за свою жизнь .( трусил-основа, ил-суффикс, опасался-основа, ал-суффикс.)    Сестра часто болела и  каждый раз тяжело хворала.( болел-основа, ел-суффикс,  хворал-основа, ал-суффикс) 
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