составь предложение со следующими глаголами-синонимами,употребляя их в форме прошедшего времени.Выдели основу и глагольный суффикс. Опасаться-трусить, болеть-хворать.
Русский язык
составь предложение со следующими глаголами-синонимами,употребляя их в форме прошедшего времени.Выдели основу и глагольный суффикс. Опасаться-трусить, болеть-хворать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я трусил и очень опасался за свою жизнь .( трусил-основа, ил-суффикс, опасался-основа, ал-суффикс.) Сестра часто болела и каждый раз тяжело хворала.( болел-основа, ел-суффикс, хворал-основа, ал-суффикс)
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