составь предложение со следующими глаголами-синонимами,употребляя их в форме прошедшего времени.Выдели основу и глагольный суффикс. Опасаться-трусить, болеть-хворать.

Гость: Гость:

Я трусил и очень опасался за свою жизнь .( трусил-основа, ил-суффикс, опасался-основа, ал-суффикс.) Сестра часто болела и каждый раз тяжело хворала.( болел-основа, ел-суффикс, хворал-основа, ал-суффикс)