В первый день ученик прочитал 1\4 книги, а во второй день 2\5. После этого ему осталось прочитать 56 страниц.Сколько всего страниц в книге?
Математика
В первый день ученик прочитал 1\4 книги, а во второй день 2\5. После этого ему осталось прочитать 56 страниц.Сколько всего страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть всего страниц в книге х в первый день прочитал 1/4х=0,25х стр во второй день 2\5х=0,4х стр х - (0,25х+0,4х)=56 х- 0,65х=56 0,35х=56 х=160 страниц всего в книге
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