В первый день ученик прочитал 1\4 книги, а во второй день 2\5. После этого ему осталось прочитать 56 страниц.Сколько всего страниц в книге?

Математика

В первый день ученик прочитал 1\4 книги, а во второй день 2\5. После этого ему осталось прочитать 56 страниц.Сколько всего страниц в книге?

Автор: Гость