Теплоход отправился вниз по течению реки от пристани А и причалил к пристани В. После 30 минут стоянки теплоход отправился обратно и через 8 часов после отплытия из А вернулся на эту же пристань. Какова скорость теплохода в сто...

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Теплоход отправился вниз по течению реки от пристани А и причалил к пристани В. После 30 минут стоянки теплоход отправился обратно и через 8 часов после отплытия из А вернулся на эту же пристань. Какова скорость теплохода в стоячей воде, если расстояние между пристанями А и В равно 36 км, а скорость течения реки - 2 км/ч?

Автор: Гость