морфологический разбор 3-х наречий: нежно, вначале, лаского.
Русский язык
морфологический разбор 3-х наречий: нежно, вначале, лаского.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический разбор-это характеристика слова,как части речи с учётом особенностей его использования. Нежно: нежно-наречие неизменяемое слово как?-нежно-обстоятельство образа действия. Вначале: вначале-наречие неизменяемое слово когда?-вначале-обстоятельственное наречие времени. Ласково: ласково-наречие неизменяемое слово как?-ласково-обстоятельство образа действия.
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